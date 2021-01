IL FOCUS

ROMA Aumenta ancora la dotazione del Recovery plan. L'ultima bozza a cui hanno lavorato ieri Roberto Gualtieri, Giuseppe Provenzano e Vincenzo Amendola fa lievitare l'impiego delle risorse oltre quota 223 miliardi. Per Turismo e cultura 4.0 il totale è salito di 4 miliardi a quota 8. E ad allargare l'ammontare ha contribuito l'ulteriore arrotondamento in agricoltura. Delle sei missioni del progetto, la seconda (Rivoluzione verde e transizione ecologica) sarebbe stata incrementata a un totale di 67,5 miliardi, di cui impresa verde ed economia (5,2 miliardi) con un'aggiunta di 1,6 miliardi. La filiera agricola avrà 2,97 miliardi e 1 miliardo per la forestazione più 2,3 miliardi per infrastrutture di forestazione.

Il primo capitolo del documento (circa 130 pagine) è dedicato all'esposizione delle linee strategiche e finalità del piano (riforme, investimenti, impatti economici). Gualtieri ha introdotto oltre all'impatto green chiesto dalla Ue su ogni progetto, altri tre impatti specifici: di genere (in tutte le missioni e componenti), territoriali con una enfasi speciale al mezzogiorno, generazionali. La Sanità cuba 19,7 miliardi di cui per l'innovazione e assistenza sanitaria circa 10 miliardi. Per Istruzione e ricerca stanziati 28,5 miliardi circa, di cui 9 miliardi per l'accesso all'istruzione e la riduzione dei divari territoriali: c'è un rafforzamento degli interventi sulla ricerca per totali 11 miliardi. Infine per gli edifici scolastici ci sono 6,4 miliardi.

