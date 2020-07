IL FOCUS

ROMA Arrivano uno dopo l'altro, con barchini, gommoni, pescherecci, persino con piccoli tender. A bordo 15-20 persone di media. Partono da Sfax, da Sousse, e raggiungono le coste siciliane in poche ore. Sono incontrollabili, e per questo preoccupano più di altri. Lampedusa da giorni è sotto pressione, come non succedeva da tempo. Nell'hotspot, quasi mille migranti accalcati tra di loro, fanno dire al sindaco Totò Martello: «Ora lo dichiaro io lo stato di emergenza. Blocco l'entrata del centro di accoglienza o l'uscita da molto Favaloro». In realtà, chiarisce il primo cittadino, il sistema funziona, ma è necessario che i trasferimenti avvengano in fretta per evitare che tutte queste persone comincino a circolare per l'isola, mettendo a rischio il turismo e l'intera stagione estiva. Martello, poi, va su tutte le furie se si dice che sono presenti 25 migranti positivi al Covid-19. «I tamponi effettuati sono tutti negativi - smentisce categoricamente -. Basta con le fake news».

Le ultime cifre parlano di 11.777 migranti arrivati in Italia dall'inizio dell'anno. Rispetto al 2019 c'è stato un aumento del 228,69 per cento. La verità è che il lockdown e il conflitto libico ancora senza soluzione, hanno aggravato la situazione nel Nord dell'Africa. E ora a fuggire sono cittadini tunisini, che si organizzano come possono, foraggiando organizzazioni criminali, ma anche acquistando direttamente mezzi di qualsiasi genere da mettere in mare.

Domani, la ministra Luciana Lamorgese sarà a Tunisi per incontrare le massime autorità, a cominciare dal presidente Kaid Said nel palazzo presidenziale di Cartagine, e a seguire dal ministro dell'interno Hichem Mechichi. L'obiettivo è sollecitare un maggiore controllo delle partenze e accelerare la possibilità di effettuare i rimpatri. Per convincere la Tunisia, che sta attraversando una crisi economica molto pesante, il governo italiano è pronto a mettere sul tavolo una serie di aiuti, anche europei, per diversi settori economici e un supporto tecnico e operativo per il controllo delle frontiere terrestri e marittime. Mentre tra le nostre principali richieste c'è anche l'autorizzazione al sorvolo di quella parte di mare. Un punto sul quale i tunisini stanno facendo resistenza. È da lì che arrivano le maggiori preoccupazioni, perché non parte soltanto il cuoco rimasto senza lavoro, ma anche chi ha precedenti per terrorismo o per spaccio di stupefacenti. Dagli ultimi dati sono 5.528 i tunisini arrivati in Sicilia, contro i 4.925 che provengono dalla Libia.

In queste ore, il Viminale deve fare fronte a una doppia esigenza: tentare di contenere le partenze e tranquillizzare gli amministratori locali che temono per la diffusione del Covid-19. E allora, davanti al nuovo bando di gara andato deserto nel tentativo di cercare una nave dove eventualmente sistemare le persone positive al tampone, i prefetti si stanno muovendo per individuare caserme dismesse, vecchi immobili, o beni sequestrati alla mafia, che siano lontani dal centro cittadino e che siano facilmente controllabili, viste le continua fughe avvenute in questi giorni. Nel frattempo, dagli uffici del ministero è partita una trattativa privata con un armatore italiano che potrebbe decidere di mettere a disposizione una nave con 350 posti.

Ieri, poi, un pattugliatore della Guardia di finanza ha trasferito da Lampedusa le prime 170 persone, e oggi altre 280 dovrebbero lasciare l'isola con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Anche se l'emergenza non si ferma lì: nel pomeriggio di ieri sono arrivati a Pozzallo altri 108 migranti, soccorsi dal mercantile Cosmo nel Canale di Sicilia, rimasto a lungo in rada perché il sindaco Roberto Ammatuna ha preteso che si effettuassero in banchina i test sierologici. A bordo anche un neonato e una mezza dozzina di donne incinte.

Se tutti sono d'accordo nel definire quella attuale una situazione d'emergenza, il sindaco di Lampedusa la fa risalire al passato e attacca il leader della Lega che giovedì è stato in visita nell'isola. «Salvini continua a comportarsi da mentitore seriale, sostenendo che quando lui era ministro non c'erano più sbarchi: nulla di più falso. Forse allora non è venuto a Lampedusa proprio per non dovere negare l'evidenza». Salvini, però, trova un alleato nel presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che pur senza nominarlo, si chiede «perché a parità di condizioni climatiche rispetto allo scorso anno gli arrivi stanno aumentando in modo così sensibile?». È fuor di dubbio che sulla questione migranti si stia giocando una importante partita politica.

