Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Alla fine abbiamo finalmente imboccato «la via italiana per il Green Pass». La certificazione che attesta di aver ricevuto almeno a una dose di vaccino, di essersi sottoposti al tampone nelle ultime 48 ore o di essere guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi, dal 6 agosto diventerà infatti obbligatoria per accedere a qualsiasi attività: servizi di ristorazione al chiuso, musei, cinema, teatri, palestre e piscine al chiuso,...