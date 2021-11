Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Al ministero della Salute è già scattata l'operazione per l'acquisto dei due farmaci anti-Covid, ancora in attesa di autorizzazione. «Stiamo lavorando sui due canali: acquisto diretto e acquisto con l'Unione europea con il meccanismo Joint Procurement». Ma a livello mondiale la corsa è già cominciata e non sarà facile garantirsi forniture sufficienti in tempi rapidi: a gennaio potrebbero essere introvabili. Ma di quali...