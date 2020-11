IL FOCUS

ROMA Ad un mese dal Natale ed in attesa dei nuovi dati che porteranno alle prime retrocessioni delle regioni rosse ad arancioni, ci si chiede che feste saranno quelle in arrivo. «Sobrie» continuano a ripetere dal governo lasciando intendere che ben poco del Natale a cui si è abituati sarà preservato.

I dubbi però sono tanti e attanagliano milioni di italiani curiosi ad esempio di sapere se potranno lasciare la propria regione per far visita ai parenti più stretti, soprattutto ora che le Regioni si avviano a diventare in gran parte gialle. «Bisogna evitare spostamenti che non sono strettamente necessari - ha detto ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza accodandosi al direttore della prevenzione del ministero Gianni Rezza che in giornata aveva escluso gli spostamenti illimitati - bisogna ridurre il più possibile le relazioni con le altre persone quando queste non sono indispensabili e bisogna restare a casa ogni volta che è possibile». D'altronde il coprifuoco delle ore 22 incombe. E allora, si potrà andare a messa il 24 dicembre? E restarsene a cene magari con tutta la famiglia?

Oggi, come spiegato da Speranza, ci sarà «una riunione sul tema» per chiarire quanti commensali potranno sedere a tavola (o meglio a quanti sarà fortemente consigliato limitare gli inviti) con attenzioni solo per «gli affetti più stretti». E ancora, si potrà andare a sciare oppure no? Passeggiare per acquistare almeno i regali invece? Quesiti che nei prossimi giorni, dati alla mano, troveranno le prime risposte.

Francesco Malfetano

