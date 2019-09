IL FOCUS PARIGI Romano Prodi lo disse prima di tutti: «E' stupido».

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSPARIGI Romano Prodi lo disse prima di tutti: «E' stupido». Da allora era il 2002 - in molti si sono ingegnati a rendere più intelligente il Patto di Stabilità. Recessioni, crisi economiche epocali, euroscetticismo galoppante potrebbero avere ormai convinto anche i più recalcitranti (Germania, Olanda e altri paesi settentrionali rigoristi) che le regole necessarie vanno corrette per essere più efficaci e più sostenibili. Una fonte belga ha confermato al quotidiano L'Echo che un piano è pronto per modificare le norme del patto...