IL FOCUS

PARIGI Alla fine il sindaco di Lund, città universitaria del sud della Svezia, ha ceduto: due giorni fa, davanti agli ennesimi raduni di ragazzi festanti con boccali di birra attirati dal sole e dai prati, ha fatto scaricare su tutti i parchi cittadini tonnellate di letame. Fine della festa: c'è comunque una pandemia, perfino in Svezia. In assenza di un lockdown imposto per legge, è l'unico mezzo che il sindaco di Lund ha trovato per far rispettare almeno il divieto di assembramento, che lassù è fissato a 50 persone.

RACCOMANDAZIONI

La gestione della crisi sanitaria decisa dal governo di Stoccolma è ormai diventata un caso quasi planetario. Il governo di Stefan Lofven, ex sindacalista socialdemocratico, ha fatto una scelta diversa dai colleghi di mezzo mondo e anche dai suoi vicini scandinavi: nessun confinamento obbligatorio, le scuole sono sempre rimaste aperte (ma non i licei e le università), le aziende non hanno mai chiuso anche se lo smart working è fortemente raccomandato, il distanziamento fisico e le precauzioni igieniche (il lavaggio delle mani, perché le mascherine non sono una priorità) sono stati ben spiegati alla popolazione, ma tutti i negozi, parrucchieri, bar e ristoranti compresi, sono rimasti aperti. Gli eventi sportivi sono stati annullati, sì, e anche le visite nelle case di riposo sono state sospese, ma agli over 70 è stato soltanto consigliato di fare attenzione.

Vista dai balconi europei di chi è rimasto o è ancora confinato in casa per settimane, la via svedese alla gestione della crisi sanitaria può sembrare un insolente paradiso, ma il bilancio delle vittime, le tendenze tracciate dai dati, e anche il giudizio di una parte della società indicano che la situazione è un po' meno idilliaca. Con circa 3200 morti per 10 milioni di abitanti (31,4 decessi ogni 100mila persone), la Svezia ha un bilancio più clemente rispetto all'Italia, la Francia o la Spagna, ma fa molto peggio dei suoi vicini scandinavi che, nonostante la stessa cultura di rispetto delle libertà individuali e anche simili condizioni climatiche, demografiche e sociali, hanno scelto strategie più prescrittive: la Danimarca è a poco più di 9 decessi ogni 100mila abitanti mentre la Finlandia, che ha deciso la chiusura quando non c'era ancora nemmeno una vittima, conta oggi 5738 vittime, 4,7 ogni 100mila abitanti.

RESPONSABILE

A dettare le scelte del governo svedese è il responsabile dell'Agenzia nazionale di Sanità, l'epidemiologo Anders Tegnell, diventato ormai una vera star. La sua linea: fare affidamento sulla responsabilità dei cittadini, proteggere l'economia come si afferma anche nel giuramento di Ippocrate, ama ripetere - con l'obiettivo non proprio ufficiale - di arrivare all'immunità di gregge. Obiettivo che è stato già messo in dubbio dai dati: i già contagiati sarebbero molti meno del 26% ipotizzato a fine aprile. Nonostante la popolarità, Tegnell è stato chiamato in causa davanti alle cifre che indicano che il virus ancora molto attivo - ha colpito particolarmente gli immigrati e gli anziani nelle case di riposo. Davanti alle critiche di parte del mondo sanitario il governo ha comunque votato una legge che consente di chiudere immediatamente tutte le scuole se i dati sull'epidemia continuassero a peggiorare. E il quotidiano di centro destra Expressen non ha esitato due giorni fa a criticare l'arroganza svedese.

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA