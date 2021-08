Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSNel derby delle grandi potenze alla fine hanno prevalso gli Stati Uniti. Una volata finale, nell'ultimo giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2020, e tre successi in rapida successione trainati dalle donne (basket, pallavolo e omnium femminili) hanno permesso alla nazionale a stelle e strisce di rimontare e staccare la Cina di un oro, finendo così in testa al medagliere con 39 primi piazzamenti a 38. Una cartuccia in più dal forte valore...