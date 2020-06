IL FOCUS

MILANO Ospedali, case di riposo, famiglia. È qui che si annidano i focolai di Covid-19 e la rapidità nel circoscriverli è fondamentale nella battaglia contro l'epidemia. Nella fase 1 la maggior parte dei contagi avveniva nei luoghi di lavoro, tant'è che il Palazzo di giustizia di Milano è diventato «un cluster con dieci magistrati malati, di cui tre gravi, due persone morte», una cancelliera e un carabiniere, «e diversi avvocati positivi a causa di scelte sbagliate», afferma il presidente della Sezione misure di prevenzione Fabio Roia, anche lui ricoverato per tre settimane. Ora i rischi maggiori sono le strutture sanitarie, dove distanziamento sociale e obbligo di mascherine, per le situazioni piscologiche spesso delicate degli anziani, sono complicate da rispettare. E i casi di diffusione in atto lo dimostrano.

CORDONE SANITARIO

Il San Raffaele Pisana, a Roma, è diventato zona rossa dopo che i contagi sono saliti a 31, con un morto. «Questo focolaio ci dice che dobbiamo tenere alta la guardia e io lo leggerei in modo positivo: è un bene averlo individuato precocemente. Siamo ancora nella battaglia contro il Covid-19 e dobbiamo restare vigili», dice il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco. Stessa situazione in Liguria, con 29 malati concentrati in una sola casa di riposo, la Santa Marta. Qui il coronavirus ha colpito 20 ospiti su 57, uno su tre, e nove dipendenti. Ad ammalarsi per prima è stata un'anziana, che per una frattura alla tibia era stata ricoverata al San Martino. «Dopo qualche giorno ha avuto i sintomi del Covid ricostruisce il governatore Giovanni Toti perciò è tornata in ospedale». Cosa è accaduto, dovrà essere accertato. A Torino, nella settimana dal 25 al 31 maggio, sei degenti sono risultati positivi nella Residenza Richelmy di via San Donato e sono stati 22 in totale gli anziani contagiati in quel periodo nelle strutture assistenziali della città. «I focolai che stiamo registrando sono distribuiti a livello geografico e non destano allarme perché sono controllati - precisano dalla Regione Piemonte - Stiamo facendo screening e tracciamo i contatti, abbiamo avuto un massimo tra due e sei casi per focolaio, spesso si tratta di positivi asintomatici. Sono in famiglia, Rsa o comunità di alloggio». Stessa situazione a Pescara, in Abruzzo, dove è stato identificato un cluster di sei persone in una struttura.

LA DELIBERA

Per questo motivo la Regione Lombardia ha cambiato le regole per i ricoveri degli anziani e il 4 giugno ha approvato una delibera che prevede il «tempestivo trasferimento» negli ospedali con reparti attrezzati degli ospiti affetti da Covid, salvo i pazienti terminali. Si tratta di una netta retromarcia rispetto alla famigerata delibera dello scorso 8 marzo, che bloccava il ricovero di nuovi ospiti nelle case di riposo e invitava le strutture, su base volontaria, a predisporre spazi separati per prendere in carico i pazienti affetti dal virus e dimessi dagli ospedali. E ora la strage degli anziani nelle Rsa delle province di Milano e Lodi ha anche un bilancio ufficiale. Dal 20 febbraio al 20 maggio nelle case di riposo e residenze sanitarie milanesi sono morte 1.273 persone positive al coronavirus. Pesante anche il bilancio per gli operatori: il 40%, a fine aprile, era assente dal lavoro perché accusava sintomi di contagio. I numeri sugli effetti della pandemia nelle rsa sono raccolti in un dossier dell'Ats di Milano e sommando il lodigiano in tre mesi ci sono stati 4.486 morti per il Covid, pari al 59,6% del totale dei decessi.

Claudia Guasco

