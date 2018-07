CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSI nove giorni trascorsi dai ragazzi thailandesi nella grotta di Tham Luang Nang Non sono molti, ma non sono un record. Nel giugno del 2014 Johann Westhauser, uno speleologo di Stoccarda rimasto gravemente ferito a oltre 900 metri di profondità nella grotta Riesending-Schachthöhle, in Alta Baviera, ha impiegato dodici giorni per essere riportato in superficie. È stato un intervento difficile, complicato da pozzi verticali e strettoie. Al quale, insieme agli speleologi tedeschi, hanno partecipato soccorritori provenienti da ogni parte...