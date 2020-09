IL FOCUS

Domenica e lunedì prossimi saremo chiamati a votare sulla legge costituzionale che prevede la riduzione dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200. Chi traccerà una croce sul si voterà a favore del taglio, chi segnerà il no si dichiarerà contrario alla riduzione. I votanti potenziali sono oltre 46 milioni ma, come vedremo meglio, non c'è quorum: questo vuol dire che i si o i no potrebbero vincere anche per un solo voto, conteranno solo i consensi di chi deporrà la scheda nell'urna.

Per evitare assembramenti l'orario di apertura dei seggi sarà lunghissimo. Si potrà votare dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Dunque il voto è perfettamente compatibile con una gita al mare o in montagna né bisogna avere timori per la pandemia: basterà avere con sé la mascherina, rispettare la distanza di un metro con altre persone e igienizzare le mani con il gel che sarà a disposizione in ogni seggio. Il voto ai contagiati e a chi è in isolamento sarà assicurato da scrutatori speciali che si recheranno a casa degli elettori impossibilitati a uscire. Anche gli anziani residenti nelle Rsa non dovranno recarsi ai seggi perché il loro voto sarà raccolto presso le strutture che li ospitano.

PERCHÉ SI VOTA?

La riforma intende tagliare 345 poltrone in Parlamento. Come detto, se passerà il si con le prossime elezioni politiche saranno eletti 400 deputati (invece di 630) e 200 senatori (invece di 315). Quindi - è bene ripeterlo - la legge ha effetto dalle prossime elezioni se sarà confermata e pertanto il Parlamento attuale continuerà a lavorare anche in caso di vittoria del si. La riforma cambia il rapporto di rappresentanza sia alla Camera sia al Senato: si passerà da 1 deputato ogni 96.006 abitanti a 1 deputato ogni 151.210 abitanti. Inoltre si passerà da 1 senatore ogni 188.424 abitanti a 1 senatore ogni 302.420 abitanti. Quest'ultimo rapporto non ha pari in Europa pertanto è altamente probabile che il Parlamento vari una riforma delle legge elettorale.

E' importante ricordare un dettaglio: la riforma è stata votata per quattro volte in Parlamento ma si ricorre al referendum popolare perché - come prevede la Costituzione - il 20% dei senatori (71 per l'esattezza) ha chiesto per iscritto che le decisioni delle Camere venissero confermate o respinte dal corpo elettorale.

PERCHÉ NON C'È

IL QUORUM?

Il referendum sul quale votiamo domenica è del tipo confermativo, cioè si chiede agli elettori di confermare o meno una modifica della Costituzione votata dai parlamentari, per questa ragione non c'è quorum. In pratica decidono solo gli elettori che si presentano ai seggi e il Si o il No possono vincere anche per un solo voto indipendentemente da quanti elettori voteranno. Nei referendum abrogativi è invece necessario che voti almeno il 50% del corpo elettorale.

I FAVOREVOLI: LE CAMERE

FUNZIONANO MEGLIO

A votare sì al taglio dei parlamentari, fortemente voluto dal Movimento 5Stelle, sono state sia le forze di maggioranza (M5s, Pd, Italia Viva, Leu) che le forze di opposizione (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia). Il Pd ha siglato un accordo con i 5Stelle per varare una serie di riforme (legge elettorale, regolamenti parlamentari, voto ai 18enni anche per il Senato, sfiducia costruttiva sul premier, riduzione dei consiglieri regionali che eleggono il presidente della Repubblica) in grado di correggere i disequilibri che derivano da una micro-camera come l'eventuale nuovo Senato. Secondo i fautori della riforma un Parlamento meno affollato funziona meglio, inoltre si risparmia denaro pubblico (circa 100 milioni l'anno). Attualmente con 945 parlamentari l'Italia è il secondo Paese dell'Unione Europea con il maggior numero di eletti. Se dalle urne referendarie dovesse uscire un voto favorevole al taglio dei parlamentari dopo le prossime elezioni l'Italia avrebbe invece un'incidenza dello 0,7 di eletti ogni 100.000 abitanti conquistando il primato di questa speciale classifica. I fautori del Si sostengono che il taglio dei parlamentari è solo il primo passo di una riforma molto più profonda delle istituzioni e che l'attuale funzionamento delle istituzioni parlamentari (sommerse dai decreti del governo) è indifendibile.

I CONTRARI: UN DANNO

PER GLI ELETTORI

Uniche forze del Parlamento contrarie al taglio sono state +Europa (3 deputati) e Noi con l'Italia (4 deputati). La principale tesi contraria al taglio del parlamentari vede molti giuristi anteporre l'importanza del mantenimento della rappresentatività popolare a fronte di un risparmio giudicato poco rilevante rispetto alla totalità della spesa pubblica.

Al momento il rapporto tra parlamentari eletti e abitanti in Italia è di 1 eletto ogni 64mila persone, con la prevista riforma il rapporto salirebbe ad un eletto ogni 101mila persone. A solo titolo di confronto la Germania ha un rappresentante ogni 116.855 cittadini.

Quanto alla questione dei conti pubblici: il taglio dei parlamentari produrrebbe un risparmio annuo calcolato in 1,35 euro a cittadino. Secondo i fautori del no tagliare i parlamentari lasciando al Senato gli stessi poteri della Camera è assurdo.

Diodato Pirone

