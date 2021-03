Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSDa quando è iniziata la campagna vaccinale si è detto di tutto e di più. Siamo stati travolti da un flusso infinito di informazioni contrastanti, in parte vere e in parte false. A essere messa in dubbio è stata anche l'efficacia dei vaccini e la loro stessa sicurezza. La verità è che sono ancora molte le domande che rimangono aperte, come ad esempio la durata dell'immunità offerta dal vaccino. Domande a cui la scienza potrà...