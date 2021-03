IL FOCUS

Centomila morti. Come in un anno della seconda Guerra mondiale, ma qui le vittime sono tutte civili. La soglia è stata superata ieri: 100.103 morti, per la precisione, e purtroppo il conto è solo provvisorio, il nuovo aggiornamento è previsto per questa sera. La strage è cominciata ufficialmente il 22 febbraio, data in cui si è spento Adriano Trevisan, 78 anni, pensionato di Vo' Euganeo. Da lì in poi, una decimazione quotidiana che ha colpito l'intero Paese senza distinzioni, anche se qualche categoria ha pagato un prezzo più alto: i medici per esempio, più di 330 hanno perso la vita. E soprattutto gli anziani, che sono la larghissima maggioranza delle vittime (l'età media dei deceduti è 81 anni), stroncati dal virus nelle loro case, negli ospedali, o nelle Rsa, come i 22 ospiti morti nella casa di riposo di Potenza i cui responsabili ieri sono stati arrestati: «Non è stato un focolaio, ma un altoforno» ha detto il pm che ha ordinato l'arresto. Ma tra i morti si contano quasi 10mila sessantenni, più di 3mila cinquantenni, 800 quarantenni, 180 trentenni, 50 ventenni, 11 ragazzi tra i dieci e i diciannove anni e 10 bambini sotto i dieci anni. Tutti questi numeri poi registrano soltanto una parte della strage. Perché le vittime del Sars-Cov-2 sono state sicuramente di più, soprattutto nella prima fase dell'epidemia, quando i test riuscivano a rilevare la superficie di un iceberg la cui dimensione sommersa è sconosciuta. I rapporti dell'Istat e dell'Iss dicono che nel 2020 in Italia c'è stato un record di mortalità, e la colpa è sicuramente del virus.

La strage continuerà ancora, per mesi probabilmente. Tra marzo e aprile ci si attendono altri 15-20 mila caduti. Poi forse, se la campagna vaccinale andrà veloce come deve, il virus si placherà.

Pie. P.

