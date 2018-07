CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSBisogna riscrivere i vocabolari della politica. Quelli che, alla voce «populismo», dicono così: «È un atteggiamento politico di esaltazione velleitaria e demagogica dei ceti più poveri». Populismo come viscere, come rancore, come invidia sociale, come vergogna personale e collettiva (ma «io vi dico due cose», gridò durante il VaffaDay del 2013 Gianroberto Casaleggio: «La prima è che sono populista. La seconda è che sono orgoglioso di esserlo»), come qualunquistica ignoranza, come favola ad uso di stolti che illude di...