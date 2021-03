Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSBERLINO Nuova tegola per il ministro della salute Jens Spahn, del partito cristiano democratico della cancelliera Angela Merkel, che da star del governo a guida Cdu, è diventato il bersaglio numero uno per la fallimentare gestione della pandemia. Una anticipazione dello Spiegel parla di una transazione di mascherine FFP2 che per ora non sembra avere rilevanza penale ma che getta una pessima luce sul ministro e solleva il sospetto di...