IL FOCUS

BARCELLONA Con oltre 100.000 contagi, l'Europa ha ormai superato la Cina per numero di infettati da Coronavirus; anche le vittime, oltre 4.700 nel Vecchio Continente, superano quelle ufficiali del gigante asiatico. E l'Onu paventa il rischio di milioni di morti. «Se non si agirà in tempo per fermare l'incendio, il coronavirus ha detto il segretario generale del Palazzo di Vetro, Antonio Guterres».

L'Italia è sempre il primo Paese, ma la Spagna la segue a ruota: i contagi superano le 17.300 unità e oltre 800 sono i morti. Le Comunità Autonome più colpite sono quella di Madrid, con quasi 7.000 contagi e circa 500 morti, seguita dalla Catalogna (contagi superiori ai 2.700), dai Paesi Baschi (1.200 contagi circa), Castiglia-La Mancha e Andalusia (con oltre 1.000 infettati). In 24 ore, il numero dei contagi in Spagna è cresciuto di oltre 3.400 casi (+25%), le vittime mortali sono aumentate del 28% (+169).

LA PREOCCUPAZIONE

Nonostante questi dati, il rallentamento nel ritmo di diffusione osservato negli ultimi giorni sarebbe più apparente che altro, per l'esaurimento dello stock di casi pregressi e la riduzione dei test riservati solo a chi presenti sintomi della malattia. Preoccupante la dinamica osservata a Madrid, ove si registra un morto ogni 16 minuti, con migliaia di polmoniti tra le persone anziane e molti pazienti in terapia intensiva. Tanto che la Comunità madrilena si è vista obbligata a proteggere le 500 residenze per persone anziane. Perciò, il governo della Generalitat insiste nella richiesta al governo di un confinamento più efficace per la Comunità di Madrid e per la Catalogna, come quello per la Lombardia.

Lo aveva detto il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, mercoledì mattina, davanti a un parlamento con l'unica presenza dei portavoce e dei segretari dei partiti, che il peggio deve ancora arrivare e che la lezione che va tratta è la necessità per il futuro di dotarsi di Più Stato Sociale e più sanità pubblica. La sanità pubblica che ha registrato una prima vittima tra le sue fila, un'infermiera di 52 anni in Euskadi - funziona al massimo, mostrando l'effetto dei tagli della crisi economica del 2008. Il ministro della Sanità, Savador Illa, ha annunciato l'utilizzo di 50.000 nuovi medici e infermieri, tra pensionati, specializzandi e studenti di medicina. Il vicepresidente del governo per i Diritti Sociali Pablo Iglesias sarà il coordinatore del cosiddetto scudo sociale, perché «questa crisi non la paghino quelli di sempre». Per ciò rafforzamento dell'assistenza domiciliare per le persone non-autosufficienti, più personale sanitario nelle residenze per anziani e protezione dei senza-tetto.

EUROPA

In Germania, i contagi ascendono a circa 14.000 e le morti a 44. La cancelliera Angela Merkel considera la battaglia contro il Coronavirus la sfida maggiore dopo la Seconda Guerra Mondiale. E contro il nemico invisibile Berlino richiamerà anche i riservisti dell'esercito anche per controllare l'osservanza delle disposizioni date. In Francia i contagi superano gli 11mila casi, per questo Macron ha tuonato contro i suoi concittadini che hanno preso le disposizioni «troppo alla leggera», dimostrando di «non aver capito il messaggio»: restez chez vous (Restate a casa). I

Nel Regno Unito, gli infettati sono oltre 2.600 e i morti più di 100. Il primo ministro Boris Johnson, ha ordinato la chiusura delle scuole a partire da oggi. E non esclude il confinamento della capitale, particolarmente colpita dal virus. Anche se i londinesi, poco alla volta, si stanno già auto-confinando.

Elena Marisol Brandolini

