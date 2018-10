IL FOCUS/4 ROMA Per chi ha una casa di proprietà, il reddito di cittadinanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS/4ROMA Per chi ha una casa di proprietà, il reddito di cittadinanza sarà più basso. È una delle ultime novità della proposta che il Movimento Cinque Stelle sta elaborando in vista della manovra e che è stata finanziata con 10 miliardi di euro indicati nella Nota di aggiornamento del Def. La decisione è stata presa perché, ovviamente, chi ha una casa e chi non la ha, a parità di reddito, si trova in una situazione differente, leggermente migliore. Dunque per i proprietari di una abitazione che hanno redditi annui inferiori ai...