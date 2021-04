Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUS/2ROMA La volontà è di riaprire, e in queste ore si sta lavorando per mettere a punto i protocolli che si dovrà seguire per ricominciare. Le grandi Fiere e i Mercati potrebbero riaprire già da luglio, almeno secondo quanto ha dichiarato la ministra Gelmini. Penalizzati più di altri, chiusi da oltre un anno, sono attività che hanno necessità di regolamentazioni ampie e dettagliate, perché muovono turisti, addetti ai lavori,...