IL FISCOROMA Per Giuseppe Conte quello allo studio è un «provvedimento complessivo, risolutivo, mai pensato in passato». Il piano di lotta agli evasori o, per meglio dire, «il patto con gli italiani onesti», viene lanciato dal premier a New York, a margine dei lavori dell'Onu. In Italia la storia delle manovre economiche è piena di annunci altisonanti contro l'evasione fiscale, che poi hanno lasciato sostanzialmente intatte le dimensioni del fenomeno. Ma stavolta per il governo mettere insieme il più risorse possibile da questa voce è...