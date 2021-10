Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Questa decisione è perfettamente in linea con i precedenti sul tema, che risalgono a decine di anni fa con le mance dei croupier delle case da gioco, che furono risolte nello stesso modo». Raffaello Lupi, docente di diritto tributario all'Università Tor Vergata di Roma, non è sorpreso dalla sentenza della Consulta.Professore, i giudici hanno sancito che le mance costituiscono un reddito e devono essere tassate, è d'accordo?«Sì, non...