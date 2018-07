Il file audio che inguaia Trump «Paga l'ex modella di Playboy»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO NEW YORK Lo scorso 9 aprile, 36 agenti dell'Fbi condussero una perquisizione della casa, dell'ufficio e della stanza d'albergo di Michael Cohen, l'ex avvocato personale di Donald Trump. Ne uscirono portando con sé decine di scatole di documenti, cellulari, cassette registrate. Ieri, è trapelato cosa conteneva almeno una di quelle cassette: era una telefonata fra Trump e Cohen nella quale i due discutevano della necessità di pagare la ex modella di Playboy Karen McDougal, per evitare che la sua ricostruzione di una relazione con...