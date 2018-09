Il figlio trova i genitori impiccati in casa: sospetto omicidio-suicidio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIALLOPIANEZZE (VICENZA) Uomini che uccidono le loro compagne, per piegarle alla loro volontà o semplicemente per la paura di una malattia incombente. Due casi, dalle dinamiche e dalle motivazioni diverse, hanno unito in poche ore la provincia di Vicenza in un'unica scia di sangue: due omicidi seguiti da due suicidi avvenuti a Pianezze, sulle colline sopra Marostica, e a Lonigo.Mercoledì sera Valter Magrin, 58 anni, e la moglie Paola Bosa, 56, sono stati trovati impiccati alle travi della casetta degli attrezzi a fianco della loro...