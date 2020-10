IL RITRATTO

È giallo nel sultanato del Brunei, piccolo e ricchissimo regno nel sud-est asiatico, per la morte del principe Azim, figlio del sovrano, quarto in linea di successione al trono. La notizia ha spiazzato i media locali e internazionali per la giovane età del rampollo, 38 anni, e perché il suo nome era ben noto anche negli Stati Uniti, soprattutto a Hollywood, dove si era distinto per le sue feste sfarzose più che per le qualità di produttore cinematografico. Una morte su cui incombe il massimo riserbo, perché non ne è stata rivelata la causa e soprattutto perché, finora, il giovane principe non sembrava fosse in condizioni poi rivelatesi letali, o almeno niente era stato lasciato trapelare. Secondo la stampa locale Azim era malato di cancro, e nel comunicato diffuso da Corte si dichiara che il principe è venuto a mancare dopo «un lungo trattamento ospedaliero per una malattia grave». Quel che si sa è che si è spento sabato nel suo paese, in un ospedale nella località di Jerudong, protetto da occhi indiscreti. Nel regno, una monarchia assoluta, sono stati proclamati sette giorni di lutto.

Classe 1982, secondo figlio maschio del sultano Hassanal Bolkiah, era quarto in linea di successione al trono, nato dal matrimonio con la seconda moglie del sovrano, Hajah Mariam. Una vita trascorsa nel lusso, con ogni tipo di agio, grazie alle immense possibilità del padre, uno degli uomini più ricchi del mondo, che conta su un patrimonio di oltre 20 miliardi di dollari. Non essendo l'erede al trono, Azim ha passato la vita senza le imposizioni previste dal protocollo reale, potendo scegliere, grazie ai mezzi di cui disponeva, cosa fare. E lui aveva scelto di dedicarsi al cinema, decidendo di aprire una sua casa di produzione, con sede a Londra, la Daryl Prince Productions. Nella capitale britannica il giovane principe aveva studiato, senza eccellere, nella prestigiosa Royal Military Academy Sandhurst, ma alle rigide regole accademicaha preferito la vita da socialite, non perdendosi un party esclusivo. Proprio la sua rete di contatti e una ricchezza personale di 5 miliardi di dollari gli hanno dato la possibilità di cominciare la carriera da produttore cinematografico. Tra il 2014 e il 2018 sono numerose le pellicole che lo hanno visto coinvolto, ricorda la Cnn, tra cui: Qualcosa di buono con l'attrice due volte premio Oscar Hilary Swank, Dark Places con Charlize Theron, Wild Oats con Shirley McClaine e Jessica Lange e ancora The Happy Prince L'ultimo ritratto di Oscar Wilde con Rupert Everett e Colin Firth. Il vezzo dei capelli a spazzola, indossati sia con jeans sia in smoking, Azim è stato immortalato accanto alle attrici più famose e alle donne più belle del mondo, da Naomi Campbell a Scarlett Johansson, da Pamela Anderson a Jerry Hall, da Eva Longoria a Mariah Carey. E proprio alla celebre cantante, nel 2006, leggenda vuole che il principe abbia regalato una collana da 5,7 milioni di dollari, facendogliela consegnare, con un aereo privato, prima di un suo concerto al Madison Square Garden di New York. Grande amico della famiglia Jackson, era in buoni rapporti sia con Michael sia con Janet.

IL FIGLIO RIBELLE

Spesso definito il figlio ribelle del sultano, Azim si era distinto per lo stile di vita lontano dall'islam conservatore vigente nel suo paese. Ben note erano le sue posizioni in favore degli omosessuali. Il fatto che non fosse mai uscito il nome di una fidanzata e che non avesse figli aveva alimentato le indiscrezioni sul suo orientamento sessuale. Nonostante ciò anche lui era stato investito nel boicottaggio lanciato contro il Brunei nell'aprile 2019. Lo scorso anno la decisione del sultanato di applicare la pena di morte per lapidazione per omosessuali e adulteri, come prevede una rigida interpretazione della sharia (legge coranica), aveva scatenato proteste al livello mondiale. La mobilitazione si scagliò contro la Dorchester Collection, una catena (proprietà dei reali del Brunei) di nove alberghi di lusso sparsi tra Europa e America, vedendo in prima fila anche star come George Clooney, Elton John ed Ellen Degeneres.

