Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOROMA Nel settembre del 2016 causò un incidente automobilistico a Roma, nella zona della Balduina, ma invece di soccorrere le vittime si allontanò. Per questo Davide Rossi, primo figlio del cantante Vasco, è stato condannato ad 1 anno e 10 mesi di reclusione per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorsa stradale. Lo ha deciso il tribunale monocratico della Capitale che ha disposto per l'imputato anche la revoca...