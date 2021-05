Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FERMOSAN DONÀ La guardia di Finanza li ha bloccati prima che potessero prendere il largo. Proprio il pericolo di fuga, infatti, ha costretto i militari del nucleo di polizia tributaria di Venezia a disporre il fermo per due uomini, un italiano e un croato, accusati di aver taglieggiato per oltre un anno un imprenditore di San Donà. La coppia, ora in carcere per estorsione, si sarebbe impossessata nel tempo di decine di migliaia di euro e...