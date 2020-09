IL FENOMENO

VENEZIA Resta solo il cuore del centro storico di Venezia, lambito ma non travolto dall'ondata fucsia che in cinque anni si è sparsa dalle isole a Mestre, fino alle ex periferie operaie della città. Un percorso cominciato quasi per scommessa nel 2015. Con il Comune commissariato dopo lo scandalo Mose, mister Umana Luigi Brugnaro, già presidente degli industriali di Venezia, decide di candidarsi a sindaco. Per molti un azzardo, la sfida contro la corazzata del centrosinistra che governa dal 1945. Al primo turno la sua lista fucsia è sotto di dieci punti rispetto all'ex magistrato Felice Casson. Due settimane dopo Brugnaro conquista la città, facendo il pieno ovunque, dall'isola di Pellestrina al quartiere industriale di Marghera, dove gli elettori erano da sempre abituati a votare a sinistra. Un successo travolgente, frutto di una campagna dispendiosa, di un guru della comunicazione politica ma soprattutto della capacità di saper parlare alla gente, magari in dialetto.

GLI INIZI

Un talento sviluppato fin dagli anni Novanta, quando Brugnaro comincia a lavorare con la prima agenzia italiana di lavoro interinale, mescolato alla capacità manageriale che dimostra in azienda come in altre attività. Come la Reyer, la gloriosa società di basket veneziana fallita, costretta a ricominciare dalla serie C2 e acquistata da Brugnaro nel 2006. Quattordici anni dopo la Reyer arriva allo scudetto, che bissa due anni dopo. Il suo staff nella società di basket e nelle sue aziende finisce per seguirlo in Comune: una cabina di regia che domenica ha guidato Brugnaro a conquistare il secondo mandato. Questa volta è un trionfo annunciato: il sindaco uscente, alleato con tutto il centrodestra - Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia - vince al primo turno con il 54,13% dei voti contro il centrosinistra di Pier Paolo Baretta. Conquista Marghera e buona parte della Giudecca e Castello, storici bacini della sinistra. Ma nel cuore del centro storico no. Qui, fra San Marco, Rialto e Cannaregio la sinistra rimane ancora in maggioranza. Il Pd resiste, primo partito con il 21%, e con i voti della coalizione e di alcune liste civiche che gravitano nella stessa area il centrosinistra è addirittura intorno al 50%.

PAROLE SFERZANTI

L'unico cruccio, per l'uomo che la notte del 12 novembre girava in stivaloni per incoraggiare i cittadini alle prese con l'Acqua Granda, la seconda marea più alta della storia. E che nei giorni del Covid, prima del lockdown, passeggiava per le calli a braccetto della moglie Stefania per rincuorare i veneziani spiegando che il peggio sarebbe passato. Forse per questo Brugnaro, brindando con i suoi elettori al bis, dedica parole sferzanti agli abitanti del centro storico: «Io i cassonetti a Venezia non li pulisco più - sibila - voglio vedere quanti della municipalità del Pd vengono a pulire con me».

«È vero - ammette Maurizio Crovato, giornalista e consigliere fucsia uscente - i veneziani hanno sempre percepito Brugnaro come un campagnolo, anche se tre dei quattro sindaci più longevi non erano nati in centro storico. Io li chiamo i queruli veneziani, che si lamentano del turismo ma hanno adibito le case a Bed and breakfast». Il rapporto difficile con il centro storico per Brugnaro viene da lontano, ma non troppo: lo scorso 30 novembre, al quinto referendum per la separazione di Mestre e Venezia, la città insulare votò in massa per l'autonomia, sostenuta da alcuni esponenti che alle elezioni di domenica sono stati fra i suoi più fieri oppositori. A Brugnaro contestano l'invasione di turisti (almeno prima della pandemia) e delle grandi navi, ma anche uno stile che lo rende popolare nei quartieri più periferici: «Sa parlare a tutti - sostiene il sociologo Gianfranco Bettin - un po' meno alle persone più forbite. Si fa vedere a togliere le erbacce a Zelarino e allo stesso tempo a ispezionare i restauri a San Marco, va alla bocciofila e all'incontro con la Ferragni». Un problema? «Sì, ma per gli avversari - insiste Bettin -. Per far breccia sulle persone devi avere qualcosa da comunicare, e lui con l'acqua alta e la pandemia ha saputo trasmettere una carica di ottimismo in un momento difficile. La sinistra, piuttosto, dovrebbe porsi il problema di non essere in grado di parlare alle classi popolari».

Anche per questo Crovato vede in Brugnaro un fenomeno che andrebbe studiato e mutuato a livello nazionale: «È inevitabile che lui e Zaia abbiano un futuro a Roma - prevede -. Il Novecento è finito e ora va avanti chi fa le cose e sa parlare alla gente. Molti non lo hanno ancora capito: martedì la stampa nazionale lo aspettava a Ca' Farsetti per intervistarlo con i palazzi sullo sfondo, ma lui era a festeggiare con i suoi in via Poerio, a Mestre». Lontano da quel centro storico, isola nell'isola.

Alberto Francesconi

