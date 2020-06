IL FENOMENO

VENEZIA Quindi bastava che semplicemente venissero riaperte le frontiere. Non per forza quelle del mondo, ma anche regionali e provinciali perché l'incantevole bellezza romantica e desolante di Venezia nell'era coronavirus - quella che tutti hanno postato sui social nei mesi scorsi - venisse spazzata via da immagini che riportano la realtà di una città stuprata.

IL RITORNO

È passato un mese ieri dalla fine della fase di lockdown e a Venezia è tornata tutta quella consorteria di umanità varia che ha trasformato la città in una terra del Bengodi dove tutto è concesso in barba ai regolamenti. Con buona pace delle stesse forze di polizia, impegnate in ogni modo a far rispettare un ordine e un decoro sancito dal giro di vite di un anno fa con la pubblicazione del nuovo regolamento di Polizia urbana, ma d'altro canto materialmente impossibilitate a pedinare ogni turista cafone. A controllare una città che offre più di una possibilità di non essere visti.

L'ARRESTO

All'elenco mancava solamente un borseggiatore: è arrivato l'altro giorno con l'arresto da parte dei carabinieri della Compagnia di Venezia di un romeno senza fissa dimora, ma con l'ultima residenza ufficiale a Roma, che era stato pizzicato a infilare la mano nella tasca di uno zaino di un veneziano e sfilargli il portafoglio, proprio sotto al ponte della Costituzione, vulgo ponte di Calatrava.

Aggiunto lui, ecco che sono tornate occupare tutte le caselle di cafonate e insicurezze tipiche delle estati veneziane, quelle in cui alla città vengono fatti vestire i panni del parco giochi tra bevute senza limite, tuffi e abbigliamenti che tanto sanno da spiaggia e ben poco si addicono allo scrigno d'arte che è Venezia.

LE PRIME

Ad aprire la stagione erano state due ragazze vicentine che a fine maggio erano state beccate dagli agenti della polizia locale di Venezia, bivaccare in fondamenta dei Ormesini - una delle zone cult della movida lagunare - indossando soltanto il reggiseno del costume da bagno e degli short. Ai piedi, nulla. In mano avevano delle birre e quando gli agenti della municipale hanno spiegato loro che si sarebbero trovate tra le mani una multa perché a Venezia non si può girare - o sedersi a riva - in costume da bagno, loro hanno semplicemente replicato: «Non sapevamo che fosse vietato».

IL TUFFO

La palma, per un grande classico dell'estate cafona dei turisti, la nuotata compiuta mercoledì pomeriggio da due turisti tedeschi che hanno attraversato a nuoto la volta del Ponte di Rialto. Che fosse una bravata pensate e organizzata lo dice l'abbigliamento (soltanto il costume) e l'atteggiamento dei due. A chi li riprendeva e gli gridava contro da un'imbarcazione (il video in poco è ovviamente diventato virale) i due tedeschi rispondevano con le braccia alzate in segno di vittoria, salutando e non capendo le offese che gli venivano rivolte. Insomma, i due turisti tedeschi, beccati dai Lagunari ed espulsi da Venezia per quarantotto ore, come impone proprio il Daspo, avevano premeditato a pieno la loro bravata: tuffarsi sotto uno dei luoghi iconici della città e un'impresa da poter raccontare negli anni a venire.

In mezzo, tra le turiste senza maglietta e i tedeschi che si tuffano in Canal Grande, anche il ritorno dei mendicanti che agli angoli delle calli sono spuntati di nuovo a chiedere l'elemosina.

L'IPOTESI

Il sospetto degli investigatori è che tanto i mendicanti quanto i borseggiatori abbiano Venezia come piazza su cui lavorare. E che una volta tornati i collegamenti come non ce n'erano dall'8 marzo scorso, anche loro si sono riaffacciati nel cuore della città d'acqua. Una città amata da chiunque attraverso le immagini, ma trasformata in parco giochi con l'avvento della ressa. In un'umiliante normalità.

Nicola Munaro

