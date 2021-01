IL FENOMENO

Basta con Facebook. Eliminato Twitter. Via, in generale, i social network. E addio a milioni di follower. Harry e Meghan lasciano i social, o almeno sarebbero pronti a farlo. A rivelarlo, ieri, il Sunday Times, sulla base di fonti vicine alla coppia. «Troppo odio» sarebbe la motivazione. E lo stop coinvolgerebbe pure la loro Archewell Foundation. La notizia, inevitabilmente, ha fatto il giro del web. E dei social. A un anno dalla cosiddetta Megxit, l'uscita volontaria dalla firm Windsor - e mentre la Casa Reale si prepara ad accoglierli a giugno - i due coniugi sarebbero pronti ad annunciare un nuovo addio. Ma soprattutto - tema ben più caldo - a tre giorni dalla sospensione di Donald Trump da Twitter «per il rischio di ulteriori incitamenti alla violenza», i social tornano sotto i riflettori e all'indice per la facilità di diffusione di messaggi violenti.

I TROLL

L'odio corre online, a detta di molti, tra personaggi noti, star e ora membri della famiglia reale. E sì che, Harry e Meghan, inizialmente erano intenzionati a usare proprio i social per comunicazioni dirette, segnando la distanza da Buckingham Palace. Il tempo è passato, le condizioni sono mutate. Di certo, pure il consenso. Meghan non ha nascosto il dispiacere per il web-primato, conquistato nel 2019, di «persona più presa di mira dai troll». E adesso si parla di addio. Insomma, l'esposizione piace ma con misura.

