IL FENOMENOAutostrade «liquide» laddove dovrebbero esserci immacolate superfici solide. Sono quei fiumi improbabili che stanno scorrendo sulla superficie bianca dell'isola più grande del mondo, la Groenlandia. Dopo mesi di temperature record, la calotta glaciale ha subito il suo più grande scioglimento dell'estate. In particolare, sono andati persi, in un solo giorno ben 11 miliardi di tonnellate di ghiaccio superficiale. Come riversare nell'oceano l'equivalente di 4,4 milioni di piscine olimpiche. Quasi il 60 per cento della calotta...