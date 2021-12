IL FENOMENO/1

PADOVA A causa della pandemia crescono i disturbi neuropsichiatrici tra i giovanissimi. Tentativi di suicidio, autolesionismo, aggressività nei confronti dei familiari, disturbi del comportamento alimentare, ma anche depressione e ansia. Nell'ultimo anno sono oltre 3mila le richieste di aiuto raccolte dalla Neuropsichiatria infantile dell'azienda Ospedale-Università di Padova, centro di riferimento del Nordest da zero a 17 anni. Nel 2020 e 2021 il 90% dei ricoveri è avvenuto in emergenza, quando la media pre Covid si fermava al 65%. I ragazzini in difficoltà arrivano dal Pronto soccorso o sono trasferiti da altri ospedali, per poi essere assistiti in ambienti protetti e sotto il costante controllo di un'équipe di esperti. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria a oggi il reparto registra 234 ricoveri. L'accesso agli ambulatori è aumentato del 150% rispetto il 2019, arrivando a circa 3mila visite nell'anno in corso.

VISSUTI

A tracciare i contorni del preoccupante fenomeno è la professoressa Michela Gatta, direttrice dell'Unità operativa complessa (Uoc) di Neuropsichiatria infantile. «I bambini e gli adolescenti in crisi esprimono vissuti di solitudine, contrassegnati dall'assenza di speranza spiega Gatta . C'è la sensazione che le cose non possano migliorare e tornare come prima. Sono maggiormente a rischio i ragazzini più fragili, che alle spalle hanno famiglie assenti o molto impegnate con il lavoro. La pandemia ha rubato tempi importanti di socializzazione, sia in ambito scolastico che nel tempo libero. Bisogna fare attenzione ai campanelli d'allarme, già ai primi segnali di difficoltà è bene che genitori si rivolgano a specialisti competenti, solo così si evita di arrivare all'accesso in reparto in emergenza».

Da gennaio a novembre di quest'anno sono stati ricoverati 127 ragazzini: due terzi sono femmine e hanno un'età media di 13 anni e mezzo. Tra i motivi più frequenti ci sono autolesionismo, tentativi suicidio e disturbi alimentari. «Dalla pandemia, rispetto agli anni precedenti, si è triplicato il fenomeno di revolving door continua Gatta ovvero i pazienti tornano entro tre mesi dal precedente ricovero. Si passa dal 12% nel 2019, al 35% nel 2021. Avviene anche perché i servizi distrettuali non riescono a rispondere interamente ai bisogni. Le liste d'attesa sono molto lunghe. Le famiglie faticano a trovare una risposta terapeutica solida e continuativa. Ciò sovraccarica i servizi ospedalieri dedicati all'urgenza e aumenta il rischio di cronicizzazione». L'impennata di richieste si registra anche nell'ambulatorio di Neuropsichiatria infantile. «In pandemia abbiamo notato un boom di prime visite precisa la professoressa incentrate su approfondimenti psicodiagnostici, prescrizioni di terapie farmacologiche ed esami strumentali». L'età media dei pazienti che accedono a visite ambulatoriali in ospedale è di 9 anni e c'è una minore differenza di prevalenza maschile e femminile. «I genitori devono cercare di essere un esempio. Il consiglio è non arrendersi di fronte alle difficoltà e guardare avanti attraverso progetti concreti. A partire dalla vaccinazione», conclude l'esperta.

Elisa Fais

