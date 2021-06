Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FEMMINICIDIOLA SPEZIA L'ha sgozzata, mentre i carabinieri tentavano di entrare in casa. Le coltellate che l'hanno uccisa sono arrivate al culmine dell'ennesima lite. Per lei la loro storia era finita, ma l'uomo, un marocchino di 29 anni, non voleva arrendersi al fatto che l'ex compagna avesse deciso di lasciarlo. Ieri, Alessandra Piga, 25 anni, di origini sarde, era tornata nella villetta Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia, dove...