IL SOSPETTO

VENEZIA «Se il virus perde forza vuol dire che è artificiale. Un virus in natura non perde forza con questa velocità». L'ipotesi è stata lanciata ieri dal presidente del Veneto Luca Zaia, con riferimento a quanto affermato da un ricercatore lombardo secondo il quale il virus starebbe perdendo forza per via delle mutazioni. «Notiamo che la fase endemica, quella del contagio forte, è oggi meno importante, meno rappresentata. Sarà la temperatura, sarà che il virus si è spompato, magari se ne andrà definitivamente e così non avremo la recidiva autunnale. È la mia personale opinione, ma non di scienziato, se va via tanto velocemente, qualcosa di artificiale c'è di mezzo», ha argomentato il governatore, precisando che «solo gli scienziati possono sequenziare il virus, vederne il Dna, capire se risulta essere un taglia e cuci, avere frammenti di altri virus, oppure essere autentico. Il nostro mestiere è occuparci della salute dei cittadini, che non prescinde dal fatto che informazioni come questa darebbero risposte a molti quesiti di natura anche clinica».

La tesi di un'origine artificiale del Sars-Cov2, che risulterebbe perciò anomalo, spiegherebbe il calo drastico del contagio, anche se «è indubbio che i fattori possono essere molteplici - ha rposeguito Zaia - e la comunità scientifica spesso non è concorde sulle cause» citando una molteplicità di fattori, dal cambio delle temperature, all'andamento naturale dei Coronavirus che se ne vanno in primavere/estate, dalla mutazione del virus all'eventualità dell'artificialità. «Un'ipotesi quest'ultima tutta da dimostrare, che è in capo agli esperti».

Già, gli esperti che dicono? Antonella Viola, immunologa, professore ordinario di Patologia generale presso il Dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Padova nonché direttore scientifico dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza., non ha dubbi: «Tutti i virologi del mondo sono concordi nel ritenere che il virus si è sviluppato naturalmente. Se fosse stato manipolato in laboratorio - argomenta la prof. Viola - presenterebbe delle sequenze facilmente riconoscibili. Ma non possiamo neanche affermare che stia diventando più buono perché non ci sono evidenze scientifiche in tal senso: stiamo piuttosto vivendo il risultato del lockdown e delle misure messe in atto che hanno permesso di capire la patologia, migliorare gestione del paziente, affinare le cure. Il virus non si è ingentilito, sia chiaro: se vedremo delle effettive mutazioni che testimoniano la minore aggressività del Covid-19, ne prenderemo atto ma ad oggi questo non è».

Stiamo insomma vivendo di rendita del confinamento, e non solo. «Abbiamo conosciuto la malattia in modo più puntuale, sappiamo che non è solo una polmonite, che in alcuni pazienti bisogna stare attenti anche alla coagulazione del sangue per via dei trombi, abbiamo più dimestichezza con la fase iniziale trattata con farmaci antivirali e con quella successiva con la somministrazione di farmaci antinfiammatori. La medicina in tre mesi ha fatto dei progressi. Per non parlare dei tamponi, l'allerta dei medici di famiglia, la presa di coscienza generale. Ricordiamo poi che molte morti sono avvenute nelle case di riposo, adesso anche tra gli anziani c'è una maggiore attenzione. Quindi parliamo di una serie di azioni e circostanze, messe in atto nella Regione Veneto, che hanno dato uno splendido risultato, ma non è sicuramente il virus ad essere artificiale o meno cattivo. In assenza di prove scientifiche che indichino che c'è stato un effettivo cambiamento al suo interno, si può supporre che ci stiamo avvantaggiando di tutte le misure finora adottate». A quindici giorni dal termine del lockdown, quella sarà la prova del nove.

Federica Cappellato

