IL DRAMMA VICENZA Quella storia d'amore, troncata pochi mesi fa, non gli aveva

IL DRAMMAVICENZA Quella storia d'amore, troncata pochi mesi fa, non gli aveva dato pace. E ieri pomeriggio, Luigi Segantini, 38 anni, vicentino, residente a Torri di Quartesolo, ha consumato la sua vendetta: si è recato nella casa dove lui stesso aveva abitato a lungo e in pochi secondi ha colpito con alcuni fendenti la donna, Marianna Sandonà, 43 anni, anche lei vicentina, poi ha colpito con due coltellate il convivente dell'ex compagna, un 45enne padovano, Paolo Zorzi, che aveva provato a mettersi in mezzo, quindi è tornato ad accanirsi...