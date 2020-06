IL DRAMMA

TREVISO «Incontreremo i genitori del ragazzo che guidava la Vespa su cui è morta nostra figlia. Speriamo anche di riuscire a portare a lui stesso il nostro augurio di tornare in salute». Sono le parole dei De Paoli a evidenziare l'estrema dignità di una famiglia lacerata da un lutto inaccettabile, che ha perso la figlia minore, di soli 14 anni, per un tragico incidente stradale. A un giorno e mezzo dal tremendo schianto avvenuto sabato sera a Farra di Soligo, nella villetta di Crespignaga di Maser papà Moreno, mamma Paola e le figlie Carolina e Rebecca ieri erano circondati dagli amici e dai parenti, a partire dai fratelli dell'uomo che vivono nella stessa via in cui Vittoria, l'esile ragazzina bionda che sognava di diventare attrice, è nata e cresciuta.

IL LUTTO

Una famiglia unita, una perdita che ha sconvolto l'intero paese. «Dopo lo choc iniziale ora si comincia a metabolizzare l'entità del dramma spiega la zia . Era piena di vita, non meritava una morte del genere». Ieri pomeriggio il fratello del padre della vittima ha raggiunto Valdobbiadene per incontrare i genitori di A.S., il 16enne che in quella notte nera guidava la Vespa Ets 125 con la 14enne sul sellino posteriore, tutti e due senza casco. Erano entrambi a Farra per partecipare a una festa tra amici, ma le famiglie dei ragazzi non conoscevano gli altri ragazzi. Nei prossimi giorni i due nuclei familiari si incontreranno e per facilitare i contatti sono intervenuti i parroci di San Pietro di Barbozza e Crespignaga. La frazione di Maser è sconvolta. «I compagni delle scuole elementari e medie di Vittoria sono stravolti e lo stesso vale per tutti i ragazzi del paese racconta la titolare di un locale . Vederli in lacrime spezza il cuore. Davanti a una tragedia tanto assurda si può solo stare vicino alla famiglia con discrezione, evitando molti commenti che purtroppo invece si rincorrono».

IL FERITO

A.S. lotta per sopravvivere al Ca' Foncello di Treviso, dove alle prime ore di domenica è stato sottoposto a una delicata operazione alla testa per un ematoma cerebrale. «Ha fratture multiple, in particolare a una gamba e una mano, ma a preoccuparci davvero è il trauma al cervello spiega il papà a Valdobbiadene . Per almeno due settimane lo terranno in coma farmacologico e solo allora proveranno a svegliarlo e capire i reali danni subiti. Non ci sono parole, presto incontreremo i genitori di Vittoria per far loro di persona le nostre condoglianze.

L'ADDIO

I funerali della 14enne sono stati fissati per domani pomeriggio. In dubbio solo l'orario, che potrebbe essere alle 16 o alle 17. Il Comune di Maser ha accolto la richiesta del parroco e farà celebrare il rito al campo sportivo di Crespignaga, facendosi carico dell'organizzazione, per ospitare in sicurezza quanti vorranno porgere l'ultimo saluto a Vittoria. I genitori, in un estremo gesto di altruismo, hanno anche autorizzato l'espianto delle cornee della piccola.

LE INDAGINI

I carabinieri procedono con gli accertamenti sulla causa dell'incidente sotto la guida della magistratura. Il 16enne verrà indagato dalla Procura dei minori di Venezia per omicidio stradale. Un atto dovuto, dal momento che la dinamica ha mostrato inequivocabilmente come fosse lui alla guida dello scooter. Nei suoi confronti sono anche stati disposti gli accertamenti tossicologici per vagliare l'eventuale assunzione di sostanze prima dell'incidente. La Vespa è invece stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori verifiche che potrebbero aiutare a far luce su ciò che realmente abbia causato l'impatto mortale.

Serena De Salvador

