IL DRAMMA

TORINO Un gigante di ferro che è venuto giù portando con sé la vita di tre operai che avevano quasi finito la giornata di lavoro. Sui social ancora si trova il loro ultimo selfie, tutti insieme, in cima alla gru che, crollando, li ha schiacciati. L'incidente avvenuto ieri mattina, a Torino, in un cantiere in via Genova, ha le dimensioni di una catastrofe ed è l'ultimo di una lunga lista che riporta in primo piano l'allarme sicurezza sui luoghi di lavoro. Il macchinario è crollato in strada e su un palazzo di sette piani. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10. Un quarto lavoratore è rimasto ferito: gli è stato assegnato un codice giallo. Anche due passanti hanno riportato lesioni, ma non sono in gravi condizioni. Si tratta di un uomo di 33 anni e una donna di 61, ora ricoverati, in codice giallo, al Cto. La conta dei morti nei cantieri si allunga: le vittime di ieri si aggiungono alle sette dell'ultima settimana. Due giorni fa un imprenditore è rimasto agganciato a un tornio nel Trevigiano, mentre due operai, uno al Porto vecchio di Trieste e uno nel Senese, sono deceduti schiacciati il primo da una gru e il secondo dal ramo di un albero. Giovedì scorso, era toccato ad altri quattro operai, due dei quali ingaggiati in nero.

L'INCHIESTA

L'inchiesta sui fatti di Torino è in corso: i pm indagano per omicidio colposo. Due le ipotesi: un cedimento strutturale o un errore di montaggio, dovuto alla fretta. Il timore è che le scadenze legate al bonus facciate e le incertezze sul superbonus 110% stiano imprimendo un'accelerata anomala e incontrollata ai cantieri edili. In via Genova, all'altezza del civico 107, era in corso il completamento del montaggio di una gru necessaria per ristrutturare il tetto di una casa. Il lavoro era stato affidato dal condominio alla ditta Fiammingo, che aveva chiesto il macchinario alla Locagru. Questa, per l'assemblaggio, si era affidata ai camion della Calabrese autogru. La procura ha affidato una consulenza a un docente del Politecnico, Giorgio Chiandussi, esperto di ingegneria meccanica. Nel frattempo, il pm Giorgio Nicola ha ascoltato all'ospedale Cto l'operaio ferito.

LE VITTIME

Le vittime sono Roberto Peretto, di Cassano d'Adda (Milano), 52 anni, Marco Pozzetti, 54 anni, di Carugate (Milano), Filippo Falotico, 20 anni, di Coazze (Torino). «Provo un grande dolore e sconcerto per questo nuovo drammatico incidente sul lavoro - ha detto il sindaco Stefano Lo Russo - È una grave ferita per la città».

Da una prima ricostruzione, sembra che i tre operai si trovassero sulla piattaforma per montare il braccio della gru. I Vigili del fuoco hanno ipotizzato un cedimento strutturale alla base del macchinario, ma non è escluso che l'asfalto possa essere sprofondato sotto il peso della torre dopo il montaggio dell'ultima parte meccanica. L'incidente potrebbe essere stato provocato anche da un errore nelle fasi di assemblaggio. Il cantiere dove stavano lavorando le vittime era stato aperto per il rifacimento del tetto di un palazzo di sette piani. «Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati sul balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada - racconta un residente della zona - È stato terribile». E ancora: «Ieri qui sotto c'era la coda all'ufficio postale e pochi metri più in là c'è la fermata dell'autobus. Poteva essere una strage».

In base alle prime ricostruzioni sembra che le operazioni di assemblaggio fossero arrivate alle fasi finali. Mancava l'ultimo tirante da sistemare. I tre montatori deceduti, dipendenti di una ditta in subappalto, si trovavano in cima, sul braccio, mentre la torre gialla, che avrebbe dovuto permettere agli operai di intervenire sul tetto della palazzina, doveva solo essere sganciata. Il cantiere era stato aperto venerdì e la gru sembrava perfettamente in asse, ma qualcosa è andato storto. Intorno alle 10 Alberto, titolare del bar all'angolo, ha alzato gli occhi e ha visto una scena agghiacciante: «Sembrava ci fosse una tempesta, ma non tirava un alito di vento. Ho visto la gru ondeggiare e poi cadere. C'erano due uomini in cima che cercavano disperatamente di aggrapparsi, ma non c'è l'hanno fatta. È stato terribile».

LO SCHIANTO

La torre e il braccio sono crollati al suolo e i tre operai sono rimasti incastrati sotto i blocchi di cemento. Due di loro sono morti praticamente sul colpo. Nell'impatto è stata colpita anche un'auto ma il conducente se l'è cavata con lievi contusioni ed è uscito da solo dall'abitacolo. Una passante, invece, è stata colpita alla testa dai calcinacci. Ai vigili del fuoco il compito di accertare le cause dell'incidente. «È ancora presto per trarre conclusioni - ha detto il comandante Agatino Carrolo - ma la prima ipotesi è quella di un cedimento strutturale alla base della torre».

L'incidente della gru a Torino fa salire a 40 i morti sul lavoro, solo in Piemonte, nel corso del 2021. Nell'attesa delle conclusioni della magistratura, Maurizio Landini e Alessandro Genovesi, segretario generale della Cgil e segretario di Fillea Cgil, avvertono che «va contrastata la logica di fare sempre di più e presto, con orari di lavoro massacranti e ricorso a squadre di cottimisti in subappalto, che rischia di mettere in secondo piano la sicurezza di lavoratori e cittadini».

Giacomo Nicola

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA