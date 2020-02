IL DRAMMA

TERAMO «Non ho niente da nascondere, so come ho vissuto in questi anni, tutto si chiarirà quando questa vicenda sarà chiusa». Le poche parole di Luca Amprino, torinese di 51 anni, direttore di banca e marito di Simona Viceconte, le pronuncia con uno sguardo alle figlie: «Sono qui accanto, ora devo pensare a loro». E l'accusa, pesante, di maltrattamenti? «È un avviso di garanzia che deve permettere alla giustizia di fare il suo corso. Sono sicuro che non metterà nessuna nota negativa sulla nostra famiglia» dice prima di chiudere questo papà che nel quartiere dove vive, Colleatterrato di Teramo, tutti chiamano «il direttore» e lo descrivono come «una brava persona, sempre con le bambine. Voleva prendere una casa qui vicino, per stare accanto alle figlie perché si stava separando».

LA SEPARAZIONE

Lungo il crinale di questa separazione, che qualcuno definisce «burrascosa», giovedì scorso la moglie Simona Viceconte, casalinga di 45 anni, si è tolta la vita impiccandosi con un foulard nel sottoscala della sua abitazione. Ha scelto non a caso il 13 febbraio, il giorno di San Maura, onomastico della sorella, la campionessa morta suicida un anno fa, il 10 febbraio 2019, anche lei trovata impiccata a un albero con un foulard. Diversi manoscritti, con la vita e le accuse di Simona, sono stati ritrovati dai carabinieri di Teramo in una cartellina: il contenuto è stato secretato. In casa c'era anche la lettera di addio alle figlie di 16 e 8 anni. «Vi chiedo scusa se non sarò al vostro fianco nei momenti più importanti della vostra vita. Vi chiedo scusa, ma non mi sento più adeguata nel ruolo di mamma. Non mi sento più adeguata a questa vita. Vivo in un luogo dove non vorrei mai stare e faccio quello che non avrei mai voluto fare su questa terra».

Simona, viveva a Teramo da alcuni anni, aveva seguito i trasferimenti del marito, prima nelle Marche, ora in Abruzzo. Ma il suo cuore era in Piemonte, dove vive la sua famiglia e dove fino a un anno fa c'era l'amatissima sorella Maura, azzurra all'Olimpiade di Sydney 2000 e primatista italiana sui 10mila. Poi la malattia, un tumore al seno, affrontato con grande forza da Maura, e la paura di perdere il lavoro: il suo suicidio. Due sorelle, due destini uguali. L'autopsia, eseguita ieri dal medico legale Giuseppe Sciarra, ha confermato il decesso per «asfissia da impiccamento». Sul corpo di Simona non c'erano segni di maltrattamenti o percosse.

Rosalba Emiliozzi

