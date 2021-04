Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DRAMMASUSEGANA (TREVISO) Un tuffo nelle acque del canale Crevada per recuperare un cellulare. Con i sensi e i riflessi annebbiati da un'ubriacatura che durava da ore. Potrebbe essere entrato volontariamente in acqua Alessandro Ricci, il 32enne di Treviso trovato morto ieri pomeriggio a Susegana in località Crevada dopo una lunga battuta di ricerca partita lunedì sera. I contorni della tragica fine del giovane, figlio di Gabriele Ricci...