IL DRAMMAROVIGO Ha rischiato di morire bruciata per mano del marito. Giovedì notte a Castelmassa, in provincia di Rovigo, un marocchino di 26 anni, al culmine di una lite con la moglie appena 19enne, le ha gettato addosso del liquido infiammabile. Poi ha afferrato un accendino, minacciando di darle fuoco. Se la tragedia è stata solo sfiorata il merito è del fratello di lui, intervenuto appena in tempo. Adesso il 26enne è in carcere a Rovigo, in manette per tentato omicidio: i carabinieri infatti, lo hanno arrestato in flagranza di reato...