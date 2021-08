Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DRAMMAROMA L'ha avvicinata mentre passeggiava con gli amici e ha tirato fuori la pistola puntando dritto alla testa. Vanessa Zappalà, 26 anni, ha cercato di scappare, ma lui l'ha afferrata per i capelli e ha fatto fuoco. Sette colpi sparati con una calibro 7,65 che non hanno lasciato scampo alla ragazza, morta domenica notte sul lungomare di Acitrezza, frazione marinara di Asci Castello in cui Verga aveva ambientato i suoi Malavoglia....