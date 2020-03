IL DRAMMA

ROMA «CW-30>«Uno di questi pericoli è invisibile, l'altro è imprevedibile». Due forti scosse di terremoto ieri mattina hanno colpito Zagabria, capitale della Croazia in lockdown per il coronavirus, provocando ingenti danni nella città e almeno 16 feriti. Tra loro un ragazzo di 15 anni, gravissimo, inizialmente dato per morto dopo essere rimasto schiacciato in uno dei tanti crolli. Le immagini infatti mostrano una Zagabria che sembra affogare tra le macerie e i volti disperati della gente in strada che, però, è costretta a negarsi abbracci per scacciare la paura. Da giorni infatti anche in Croazia sono in vigore misure di emergenza per prevenire il contagio da coronavirus.

LA CRISI

«Il terremoto ha complicato la crisi causata dal virus e non posso escludere l'introduzione di altre restrizioni, incluse quelle più estreme» ha detto il ministro degli Interni Davor Bozinovic. La città era in lockdown, quando poco dopo l'alba, attorno alle 6.20, è tuonata la prima scossa. La più forte, con una magnitudo 5,4, si è abbattuta sulla città vecchia, il centro storico, e sui quartieri più a nord, quelli che puntano verso la Slovenia. Ha liberato tutta la sua potenza ad appena 10 chilometri di profondità finendo con fare accartocciare centinaia di edifici. Poi, proprio quando i croati iniziavano a concepire quale disastro li avesse colpiti, alle 7 una seconda scossa con magnitudo 4,9 ha fatto crollare altri palazzi, rendendo le strade difficilmente percorribili per le macerie. A cedere è stata anche una delle due guglie della cattedrale, simbolo della città. Una porzione del pinnacolo è finita sul tetto della sede arcivescovile, che ad una prima conta sembra aver subito danni maggiori della stessa chiesa. Come se non bastasse, altri due episodi sismici più lievi si sono verificati tra le 8 e le 9 del mattino. A dimostrare l'incredibile forza liberatasi dall'epicentro peraltro, le scosse sono state avvertite a Pesaro, dove in molti si sono svegliati allarmati, come nella più vicina Trieste e in diverse località del Friuli. Una tragedia aggravata dal fatto che a Zagabria, in molti, in preda al panico, hanno finito per contravvenire alle norme anti-contagio. Alcuni si sono rifugiati nelle auto e altri ancora hanno provato a lasciare la città per la costa. Ai caselli autostradali però, gli ispettori sanitari li hanno bloccati imponendogli l'auto-isolamento per 14 giorni nei mille posti letto messi a disposizione dai dormitori delle università. Non si conosce infatti il numero delle persone che hanno case inagibili né quello delle persone sotto le macerie ma si sa che da sabato in Croazia ci sono 48 nuovi infetti da Covid-19 e 5 pazienti gravi.

Francesco Malfetano

