IL DRAMMA

PARIGI Non aveva nemmeno provato a vestirsi pesante. Lo hanno trovato morto rannicchiato nel vano del carrello di atterraggio del Boeing dell'Air France ieri mattina verso le sei e 40 su una pista dell'aeroporto di Roissy. L'aereo era arrivato tre quarti d'ora prima da Abidjan: sei ore e mezzo di volo, quota di crociera tra i 9 e i 10mila piedi, temperatura che supera i 50 gradi sotto lo zero. Chi tenta questo viaggio ancora più disperato dei barconi nel Mediterraneo lo sa: forse una possibilità su 50, su cento di arrivare vivo a destinazione. Ma lui probabilmente non sapeva nemmeno questo: la vittima ritrovata ieri tra le lamiere e i cavi del Boeing 777 aveva sì e no dieci anni. L'età esatta la dirà l'autopsia. Il piccolo non ha ancora un nome: ieri, nel comunicato di rito che segue queste drammatiche scoperte, Air France ha parlato innanzitutto di «dramma».

CLANDESTINO

Secondo le fonti citate dalla France Presse era «un passeggero clandestino di una decina d'anni». Il piccolo è riuscito a infilarsi nella pancia del Boeing all'aeroporto di Abidjan, cosa che rivela «un'incredibile falla nel sistema di sicurezza» hanno ammesso dalla Costa d'Avorio, dove si sta indagando per capire se c'è stato qualche complice. In Francia, il tribunale dei minori di Bobigny ha indicato di aver affidato alla gendarmeria dei trasporti l'inchiesta per stabilire le cause della morte. «Asfissia o assideramento» hanno già detto quelli che lo hanno scoperto. L'ultima volta in Francia era stato nel 2013. Un ragazzo era stato ritrovano nel vano carrello di aereo proveniente dal Camerun.

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA