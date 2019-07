IL DRAMMA PADOVA Inciampa senza ciabatte mentre scende le scale, ruzzola giù

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAPADOVA Inciampa senza ciabatte mentre scende le scale, ruzzola giù per un paio di gradini e finisce contro una porta, infrangendo l'inserto di vetro: le schegge gli si conficcano nella coscia recidendogli l'arteria femorale. È morto dissanguato in meno di un minuto, intorno alle 23 di sabato sera, Hassan el Miftah, ventenne marocchino che abitava in un casale perso nelle campagne di Bagnoli di Sopra (Padova) assieme al padre e ad altri connazionali che lavorano, come lui, nei campi circostanti come braccianti. «Ha avuto solo il...