IL DRAMMA PADOVA Era arrivato a Padova dalla Moldavia qualche anno fa alla ricerca

IL DRAMMAPADOVA Era arrivato a Padova dalla Moldavia qualche anno fa alla ricerca di una vita migliore. Non solo per se stesso, ma specialmente per la moglie Rodica e per la loro figlioletta di quattordici anni. E Sergiu Todita ce l'aveva fatta. Un sogno che si è infranto martedì sera, quando dopo 23 giorni di agonia, il 39enne moldavo, il più grave dei quattro operai feriti il 13 maggio nel terribile incidente alle Acciaierie Venete, si è arreso: il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Troppo gravi le ustioni e i traumi subiti....