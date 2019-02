Il dramma nel padovano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIABORGORICCO Si è sparato in testa con una delle 104 armi da fuoco custodite in casa dalla moglie, dopo averla aggredita brutalmente perché lei lo stava lasciando. L'ha fatto nella sua casa di Borgoricco, in provincia di Padova, la località protetta dove da qualche anno si era trasferito. Una scelta necessaria alla sopravvivenza della sua famiglia, perché lui, Giuseppe, 47 anni, era il figlio del pentito Angelo Siino, nato nel 1944, ex ministro ai lavori pubblici di Cosa Nostra. Aveva lasciato la Sicilia ed era arrivato nell'Alta...