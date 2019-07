IL DRAMMA MESTRE Aveva interpretato l'angelo del Carnevale di Venezia nel 2015

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAMESTRE Aveva interpretato l'angelo del Carnevale di Venezia nel 2015 con eleganza e coraggio, nel 2014 era stata la vincitrice del tradizionale concorso delle Marie e per un anno intero aveva aspettato trepidante quel volo simbolo della festa più attesa dai veneziani. Per la giovane, allora appena 19enne, sarebbe dovuto restare un ricordo indelebile. La morte, improvvisa e inspiegabile, l'ha portata via all'affetto dei suoi cari ieri.IL MALOREMarianna Serena è deceduta ad appena 24 anni all'ospedale di Treviso, dopo essere entrata...