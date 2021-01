IL DRAMMA

MALCONTENTA (VENEZIA) Una famiglia sterminata dal virus. Dopo il contagio familiare, avvenuto a inizio dicembre, nelle ultime tre settimane hanno perso la vita all'ospedale di Mestre il figlio Ivan Busso, noto falconiere di 42 anni, la madre Gina Smerghetto, 65 anni, e ieri il padre Gianni, 72 anni. Un dramma familiare affrontato in questi giorni con estremo coraggio dal secondo figlio della coppia, Alex e da Elisa, moglie di Ivan che ha lasciato anche la figlia di 2 anni Astrid. Una tragedia che ha sconvolto il paese di Malcontenta, a metà strada tra Venezia e Mira. Il primo ad essere ricoverato per problemi respiratori all'ospedale Covid di Dolo è stato Ivan, nessuna patologia pregressa e una personalità vulcanica. Aveva fatto della sua passione, i volatili e i falchi in particolare, una professione diventando il falconiere dei vip. La sua società, la B&B Falcon Service, lo aveva reso celebre, richiesto per allontanare con i suoi rapaci i piccioni dall'aeroporto di Venezia, al Lido per la Mostra del Cinema e ingaggiato dagli hotel di lusso. La sua professione gli aveva permesso di conoscere star del cinema da George Clooney a Judi Dench, la celebre M nella serie di film James Bond. Ivan dopo diversi giorni in terapia intensiva si era negativizzato, ma le sue condizioni si sono riaggravate a causa di una infezione ai polmoni che ne ha causato il decesso.

I GENITORI

Anche i genitori sono stati ricoverati per l'aggravarsi delle condizioni a Mestre. La mamma è morta venerdì scorso, 15 gennaio, per conseguenze legate al covid e ieri è deceduto, per un attacco di cuore, anche il marito Gianni, che non ha mai saputo della morte di figlio e moglie. Ad aggravare la triste vicenda una serie di tragiche fatalità, i sanitari hanno comunicato telefonicamente il decesso di Gina al figlio Alex e alla nuora Elisa poco prima dei funerali di Ivan. L'annuncio della morte della mamma è stato dato all'inizio delle esequie dal parroco di Malcontenta, in diretta streaming per evitare assembramenti, lasciando i presenti nello sgomento. I funerali di Gina erano previsti per domani, ma ieri in mattinata è arrivata la notizia della morte del marito Gianni. Le esequie della donna sono state annullate in attesa di poter fissare la cerimonia funebre per entrambi i coniugi.

Luisa Giantin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA