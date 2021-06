Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DRAMMAGENOVA Non ce l'ha fatta la diciottenne di Sestri Levante ricoverata da domenica scorsa all'ospedale San Martino di Genova dopo una trombosi al seno cavernoso. Camilla Canepa è stata una delle partecipanti all'open day organizzato per gli over 18 lo scorso 25 maggio. L'euforia per aver ricevuto la prima dose di vaccino Astrazeneca insieme a tanti altri giovani come lei è durata però solo qualche giorno. Una settimana dopo la...