IL DOSSIER ROMA Rischio di corruzione, poteri ridotti per l'Anac e continue modifiche nel settore degli appalti, che «ha assoluto bisogno di stabilità e certezza delle regole». A bocciare il decreto Sblocca cantieri è anzitutto il presidente dell'Anticorruzione, Raffaele Cantone, che nel giorno della relazione annuale a Montecitorio non esita a lanciare una stoccata contro quello che appare di fatto un ridimensionamento del ruolo dell'Anac, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore del Codice appalti, «diventato da un giorno...