IL DOSSIERROMA Il reddito di cittadinanza non gli è mai piaciuto. Tanto da sentenziare: «Sarebbe meglio continuare con il Rei». Ma potrebbe essere Tito Boeri a erogare e a gestire i primi sussidi del nuovo strumento contro la povertà. L'economista è in scadenza il prossimo 15 febbraio e un mese prima l'esecutivo dovrebbe reintrodurre nel decreto su Quota 100 il consiglio di amministrazione nella governance dell'Inps. Una modifica che lo farebbe decadere automaticamente. Ma dal ministero del Lavoro spiegano che non è esclusa una proroga,...