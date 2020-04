IL DOSSIER

Ci sono i tamponi. Ci sono i kit veloci, in gergo chiamati saponette. E poi ci sono gli esami sierologici, quelli che dovrebbero fornire la patente di immunità, il certificato che attesta la negatività al Covid-19 e, soprattutto, il fatto di non contagiare nessuno perché si sono sviluppati gli anticorpi. Ma sarà davvero così?

Ora che si avvicina la Fase 2 con la riapertura delle attività produttive, l'esame sierologico rappresenta una grande opportunità. Ed è per questo che la Regione Veneto lo scorso 31 marzo ha incaricato il professor Mario Plebani, ordinario di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica dell'Universitadi Padova e direttore del Dipartimento strutturale aziendale medicina di laboratorio dell'Azienda ospedaliera di Padova e il professor Giuseppe Lippi, ordinario di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica dell'Università di Verona e direttore del Laboratorio di chimica clinica e ematologia dell'ospedale universitario di Verona, di avviare una sperimentazione partendo dal personale ospedaliero con l'obiettivo di estendere i controlli al personale delle case di riposo, ai dentisti, alle forze dell'ordine, a tutti quanti sono maggiormente esposti al rischio di contagio. «La campagna dei tamponi aveva spiegato il presidente della Regione Luca Zaia sta dando i risultati che ci aspettavamo. Ora affianchiamo l'attività con i kit rapidi e ampliamo le azioni varcando anche la soglia della diagnostica sierologica partendo, com'è doveroso, da chi combatte tutti i giorni in prima linea».

Il piano, validato dal Comitato scientifico della Regione, prevedeva un primo campione di circa 300 soggetti. Si è arrivati a 1.500. E domani si allargherà a più reparti ospedalieri. Dopo un mese e mezzo dall'avvio di questo Progetto per la diagnostica sierologica di Covid-19 nel Veneto, abbiamo chiesto al professor Plebani di raccontarci cosa è stato fatto, se ci sono stati dei risultati e cosa c'è in cantiere.

